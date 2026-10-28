Москва28 октВести.Владимир Зеленский вместе с европейскими союзниками пытается сконструировать схему, которая помогла бы ему уйти от уголовного преследования за преступления киевского режима, однако расплата все равно наступит, заявил в разговоре с ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Парламентарий подчеркнул, что за годы правления Зеленского Украина приобрела черты террористического государства: украинские военные совершили огромное количество военных преступлений, и отвечать за это придется лично главе киевского режима.
Косачев предположил, что по этой причине Зеленский ведет торг с европейскими партнерами Киева, предлагая им некие договоренности в обмен на уступки по внешнеполитическим вопросам, которые он публично подает как не подлежащие пересмотру.
С моей точки зрения, он пытается сейчас договориться (в контактах с европейскими лидерами – прим. ред.) о каких-то конструкциях, что взамен на какие-то подвижки в его нынешней позиции, — а она на внешнем контуре представляется безоговорочной, неподлежащей каким бы то ни было разменам, — что будущие размены ему позволят, во-первых, уйти с сохранением лица, и, во-вторых, избежать ответственности за то, что он натворил на постузаявил вице-спикер Совфеда
При этом шансы на подобный исход сенатор оценил как минимальные. По его словам, Зеленскому неизбежно придется взять на себя ответственность за все принятые решения и понести за них наказание в соответствии с нормами международного права.
Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис объяснил, почему глава киевского режима по-прежнему стремится заморозить, а не завершить конфликт.