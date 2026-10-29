Косачев заявил, что РФ готовится дать ход информации по преступлениям Киева В Совфеде предрекли Зеленскому трибунал за преступления киевского режима

Москва29 окт Вести.Москва фиксирует все преступления, совершенные киевским режимом, и готова дать ход информации о них в международных судах. Об этом рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется ответить за преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершенные под его контролем.

Мы уже ведем анализ, всю инвентаризацию происшедшего в рамках так называемого общественного трибунала. Конечно же, существуют идеи, наработки по тому, чтобы в конечном итоге весь объем информации, который накоплен, а он совершенно огромный, выводить в рамки какого-то более юридически обязывающего судебного органа международного уровня сказал Косачев

Ранее он отметил, что Зеленского ждет расплата, несмотря на то, что он вместе с европейскими союзниками пытается придумать схему, которая помогла бы ему уйти от уголовного преследования.