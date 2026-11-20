В Чехии испугались, что страна станет "законной целью" для России Президент Петр Павел опасается, что Чехия станет "законной целью" для РФ

Москва20 ноя Вести.Чехия якобы может стать законной целью для России, так как оказывает поддержку киевскому режиму. Об этом заявил президент страны Петр Павел.

Таким образом он прокомментировал инцидент с беспилотными летательными аппаратами в небе Польши.

По словам Петра Павла, Москва якобы "постоянно подчеркивает, что каждая страна, поддерживающая Украину, становится для нее законной целью". Он отметил, что в связи с этим Чехия "тоже в этом списке".

В Министерстве иностранных дел России ранее акцентировали внимание на том, что вовлечение иностранных государств в планирование и поддержку военных действий Киева против Москвы делает законными целями тех, кто осуществляет эти операции на территории Украины.

Президент Владимир Путин также отмечал, что Россия неоднократно заявляла о недопустимости присутствия иностранных военных на Украине, и это хорошо известно европейским странам.