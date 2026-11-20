Москва20 нояВести.Чехия якобы может стать законной целью для России, так как оказывает поддержку киевскому режиму. Об этом заявил президент страны Петр Павел.
Таким образом он прокомментировал инцидент с беспилотными летательными аппаратами в небе Польши.
По словам Петра Павла, Москва якобы "постоянно подчеркивает, что каждая страна, поддерживающая Украину, становится для нее законной целью". Он отметил, что в связи с этим Чехия "тоже в этом списке".
В Министерстве иностранных дел России ранее акцентировали внимание на том, что вовлечение иностранных государств в планирование и поддержку военных действий Киева против Москвы делает законными целями тех, кто осуществляет эти операции на территории Украины.
Президент Владимир Путин также отмечал, что Россия неоднократно заявляла о недопустимости присутствия иностранных военных на Украине, и это хорошо известно европейским странам.