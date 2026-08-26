Пушков: США уже не рассматривают Европу как "продолжение" Америки Пушков: США перестали рассматривать Евросоюз как "продолжение" Америки

Москва26 авг Вести.Соединенные Штаты уже не рассматривают Евросоюз как "продолжение" Америки.

Об этом заявил в своем Telegram-канале член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

Он отметил, что сейчас Европа воспринимается президентом США Дональдом Трампом как "нахлебник".

Во-первых, очевидно, что в Вашингтоне уже не рассматривают Европу как "продолжение" Америки​​​. Напротив, Европа в лице ЕС воспринимается (президентом Дональдом) Трампом как "нахлебница", пытающаяся "проехаться" за счет СШA, и одновременно как экономический конкурент и отдельная от США часть мира, да к тому же и идущая по пути потери своей европейский идентичности сказал сенатор

Пушков указал, что в годы холодной войны подобного разрыва не существовало, а система ценностей была единой.

Их общий набор включал отстаивание и продвижение "свободы" и "демократии", "сдерживание" Советского Союза и антикоммунизм. Сегодня, при общем (хотя и в разных формах) противостоянии с Россией трудно говорить о единой ценностной западной парадигме, что при администрации Трампа дополнительно отдаляет Европу от Америки объяснил политик

По мнению Пушкова, нежелание ряда ведущих стран Европы помогать Трампу в войне против Ирана вызвало большое разочарование в Вашингтоне. Глава Белого дома дал понять, что автоматизма в поддержке Европы со стороны США также не будет.

Для ЕС здесь главная потенциальная угроза состоит в том, что США хотя и декларируют приверженность 5-ой статье договора о создании НАТО, на деле, в случае военного конфликта Европы с Россией, могут предпочесть остаться в стороне от опасного для себя конфликта сказал сенатор

Ранее Пушков заявил, что Трамп ошибается, думая, что боевые действия против Ирана говорят о "величии" Вашингтона. Он подчеркнул, что своим поведением США, наоборот, преуменьшают свою значимость в глазах всего мира.