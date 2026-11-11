Москва11 ноя Вести.Европейский союз (ЕС) утратил международное влияние из-за своей глупости, а представителей ЕС больше не приглашают на серьезные международные переговоры, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский в интервью РИА Новости.

Европейский союз не приглашают ни на какие серьезные международные переговоры, его влияние на международные отношения утрачено​​​. Утрачено из-за его глупой политики приводит РИА Новости слова Чарногурского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС со стадом овец без пастуха, заявив, что объединению не хватает политического лидерства. Мало кто воспринимает ЕС всерьез.

Фицо также сравнил ЕС с массажным салоном, для успешной работы которого надо менять не кровати, а персонал.

ЕС руководствуется лишь ненавистью к России, а в его руководстве не могут находиться люди, с которыми не хотят встречаться мировые игроки, подчеркнул Фицо.