Фицо сообщил, что Мерц кричал на него из-за отказа ввести санкции против РФ

Фицо рассказал, как Мерц кричал на него из-за отказа ввести санкции против РФ Фицо сообщил, что Мерц кричал на него из-за отказа ввести санкции против РФ

Москва10 ноя Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц накричал на него из-за отказа поддержать новые антироссийские санкции.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем Фицо задал вопрос о том, должен ли он теперь "весь перепугаться" из-за того, что Мерц "что-то говорит".

Я помню первый разговор с ним, когда он мне звонил и кричал на меня, мол, что я себе позволяю, когда я блокировал санкции против России - потому что это касалось словацких интересов, - что он нам остановит все деньги, и я не знаю, что еще сказал Фицо

Ранее премьер Словакии заявил, что некоторые страны Евросоюза пытаются шантажировать страну из-за ее позиции по новому кредиту для Украины на 70 миллиардов евро.