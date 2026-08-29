Москва29 авг Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал результатом формирования атмосферы русофобии вопрос немецкого журналиста о том, как европейские страны могут помочь Украине "убивать больше русских".

Ранее немецкий журналист Михаэль Мартенс на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы "помочь убить больше русских".

Боюсь, что это результат формирования милитаристской атмосферы, особенно в последнее десятилетие, атмосферы русофобии и, главным образом, ненависти к России. Мы можем лишь додумать, что этот журналист слышал дома, когда был маленьким заявил Фицо на мероприятии по случаю годовщины Словацкого национального восстания

Он также подчеркнул, что прозвучавшая формулировка не была случайной риторической ошибкой. Фицо отметил, что нацизм был побежден во время Второй мировой войны, однако избавиться от соответствующих взглядов удалось не во всех случаях.