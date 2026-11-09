Фицо назвал фальсификацией референдум о вступлении Словакии в Евросоюз Премьер Словакии считает обманом итоги референдума о вступлении в ЕС

Москва9 ноя Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что, по его мнению, в стране из десяти референдумов о вступлении в Евросоюз успешным был только один, и то - сфальсифицированный. Об этом лидер написал в своих социальных сетях.

Речь идет о мае 2003 года. Тогда, по словам Фицо, явка якобы превысила 52%​​​. За вступление в ЕС проголосовали почти 94% избирателей.

Заявленная явка на референдуме более 52% является чистой выдумкой, если мы посмотрим на динамику участия избирателей в течение первого и второго дней этого референдума следует из заявления премьер-министра

За объяснениями Роберт Фицо посоветовал журналистам обратиться к политикам, которые в тот период были в руководстве республики.

Ранее словацкий премьер предупредил, что согласовать новый бюджет ЕС будет “очень сложно”.