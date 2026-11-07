Собянин поздравил россиян с 85-й годовщиной военного парада на Красной площади

Собянин поздравил граждан с 85-й годовщиной военного парада на Красной площади Собянин поздравил россиян с 85-й годовщиной военного парада на Красной площади

Москва7 ноя Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей Москвы с 85-й годовщиной военного парада на Красной площади. Соответствующая публикация появилась в его канале в мессенджере МАХ

Легендарный парад 7 ноября 1941 года продемонстрировал стойкость бойцов Красной армии, укрепил боевой дух нашего народа, стал началом пути от осажденной, но неприступной Москвы до поверженного Берлина написал чиновник

Собянин отметил, что россияне испытывают трепет и гордость за подвиг фронтовиков — творцов Великой Победы.

Желаю вам, дорогие ветераны, бодрости духа, сердечного тепла, благополучия. Вашим близким, детям, внукам и правнукам — успехов и мирного неба над головой добавил градоначальник

Военный парад в Москве на Красной площади был проведен в 8.00 мск 7 ноября 1941 года в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Открывал парад сводный батальон курсантов 1-го Московского Краснознаменного артиллерийского училища имени Л.Б. Красина.

Всего в мероприятии участвовали 28 467 человек, в том числе: пехотинцы, кавалеристы, стрелки и пулеметчики, артиллеристы, танкисты, ополченцы. Были также задействованы вооружение и военная техника, за исключением самолетов.

Поскольку линия фронта находилась в нескольких десятков км от советской столицы, мероприятие готовили в обстановке строжайшей секретности. А пройдя по Красной площади, части уходили к местам дислокации, чтобы на следующий день убыть на фронт.

7 ноября в память о легендарном параде в России отмечается День воинской славы .