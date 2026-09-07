Москва7 сен Вести.Вклад мэра Москвы в безопасность столицы заслуживает "высочайшей оценки". Сергей Собянин оказал Министерству обороны РФ "неоценимую" поддержку в защите города. Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Созданная в СССР для защиты столичного региона противоракетная система - это стратегическая система. В те годы в реальном бою ее не проверяли, а в современности эта система отражает налеты вражеских дронов. Вдобавок, отметил он, отражение атак дает российским конструкторам уникальные технические данные.

Я считаю, что Сергей Семенович заслуживает звания Героя Российской Федерации. Почему? Потому что содействие, вклад, который он внес в создание системы ПВО, ПРО Москвы - неоценим. Вы понимаете, когда ежедневно на город летят сотни беспилотников различного класса, пропусков - минимальное количество. Причем прямых попаданий еще меньше. ... Это, конечно, стоит очень высокой оценки. … Мы не перехватываем стратегические цели, эта система сейчас, я думаю, не задействована, но нижний уровень, тактический уровень дает богатый материал нашим и конструктором, и военным, что, я еще раз говорю, содействие и помощь, которую оказал мэр Москвы Министерству обороны - заслуживает высочайшей оценки сказал Бужинский

В День города президент РФ Владимир Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда. В этот же день представители власти открыли первый участок новой Рублево-Архангельской линии метро. Также приняли участие в открытии обновленного стадиона "Торпедо". Вместе открыли московский вокзал "Серп и Молот" на МЦД-4.