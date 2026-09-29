К 85-летию Битвы под Москвой ветераны получат по 40 тысяч рублей Ветераны получат единовременную выплату к 85-летию Битвы под Москвой

Москва29 сен Вести.Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также участники обороны Москвы получат единовременную материальную помощь, приуроченную к 85-летию битвы за город. Распоряжение об этом подписал мер столицы Сергей Собянин, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Размер выплаты составляет 40 тысяч рублей.

Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в размере 40 тысяч рублей в связи с 85-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой говорится в публикации

Матпомощь получат около 580 ветеранов, которые принимали участие в героических событиях военных лет.