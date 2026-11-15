Москва15 ноя Вести.Правда о подвиге 28 панфиловцев давно восстановлена, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в мессенджере МАХ. Он также отметил, что в последние годы отношение к прошлому страны стало более искренним и правдивым.

Реальная картина подвига 28 панфиловцев давно восстановлена. Снят фильм... Рассекречено дело "Смерша" с многочисленными подробностями написал Мединский

Он добавил, что продолжающиеся споры о подвигах панфиловцев, Зои Космодемьянской Александра Матросова и других героев Великой Отечественной войны имеют не научный, а идеологический смысл. Цель их участников состоит в попытке диктовать аудитории выгодные для себя ценности, не совпадающие с народными.

Ранее помощник президента РФ заявил, что там, где поднят флаг России, он спускаться не должен. Мединский отметил, что когда Россия в своей истории проявляла твердость и уверенность в силах, преодолевая все лишения, наступало время долгосрочного мира, покоя и развития, причем и у нее, и у ее соседей. Он также добавил, что земли, на которые ступила нога российского солдата, отныне принадлежат России.