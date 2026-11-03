Мединский рассказал, зачем ввели номинацию "Учитель" в премии Тарле Мединский: отдельная номинация премии Тарле введена для популяризаторов истории

Москва3 ноя Вести.Отдельная номинация "Учитель" премии имени Е. В. Тарле была введена для активных педагогов, которые занимаются популяризацией истории России. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его оценке, в основании исторического просвещения находится учитель.

Мы решили сделать эту специальную номинацию для учителей, которые выходят за рамки класса, занимаются новыми методиками, новыми способами обучения, сами ведут какие-то каналы просветительские, исторические... Поэтому для учителей активных, популяризаторов истории и методистов теперь будет специальная номинация. Кстати... там даже еще небольшие предусмотрены, но существенные денежные премии, чтобы поддерживать их работу рассказал Мединский

Также он поделился, что статуэтка лауреата премии имени Тарле является самой красивой в мире.

Премия в области популяризации истории России и достижений исторической науки учреждена в 2025 году по инициативе Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова. Экспертами премии в этом году стали 46 человек, среди которых - историки, деятели культуры, а также представители СМИ из разных регионов России.