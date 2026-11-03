Мединский заявил, что "Оскар" тихо завидует статуэтке премии Тарле Мединский: статуэтка лауреата премии им. Тарле самая красивая в мире

Москва3 ноя Вести.Статуэтка лауреата премии имени историка Евгения Тарле является самой красивой в мире, и "Оскар" ей тихо завидует. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Это самая красивая статуэтка лауреата премии в мире. "Оскар" тихо завидует. Это богиня истории Клио. У нее трубы, фанфары и весы, она опирается на книги. А книги – от Геродота и Тацита до Ключевского и Тарле сказал Мединский на торжественной церемонии вручения премии в Дипакадемии МГИМО МИД России

Премия имени Е. В. Тарле в области популяризации истории России и достижений исторической науки учреждена в 2025 году по инициативе председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова. Экспертами премии в этом году стали 46 человек: историки, деятели культуры, а также представители СМИ из разных регионов России.