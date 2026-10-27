Москва27 окт Вести.Регулярные заявления президента США Дональда Трампа о том, что он заслуживает Нобелевскую премию, стали показателем нынешней эпохи. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по просвещению Николай Стариков.

По его словам, раньше было трудно представить, что во главе государства может стоять человек, публично настаивающий на том, что он достоин получения награды.

Выборы как способ познания эпохи… Про Нобелевскую премию…про Трампа я понял, что это тоже выборы, в общем-то. Это тоже способ познания нашей эпохи, потому что, наверное, сложно было себе представить несколько лет назад, что во главе сверхдержавы будет президент, который будет настаивать…возвращаться к этому. И Трамп говорит про две премии, но дважды ему Нобелевские премии не дали. Он считает, что это несправедливо… свое искреннее возмущение, так сказать, спокойно изливает на публику... Но это тоже показатель определенной эпохи отметил Стариков

Ранее американский лидер Дональд Трамп раскритиковал Норвегию за решение по вопросу Нобелевской премии. Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира юристу и бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Наванетхем "Нави" Пиллэй из ЮАР.