В Норвегии напомнили Трампу, кто принимает решение о Нобелевской премии МИД Норвегии ответил на претензии Трампа из-за Нобелевской премии

Москва26 окт Вести.Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде напомнил президенту США Дональду Трампу, что решение о присуждении Нобелевской премии мира принимает независимый комитет. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

Таким образом глава норвежского МИД прокомментировал очередные претензии американского лидера, который во время выступления в штате Мичиган вновь выразил недовольство тем, что не получил престижную награду.

Он прекрасно знает, что Нобелевский комитет независим. Мы напоминали об этом, если у кого-то возникали сомнения, и это по-прежнему так заявил Эйде

Ранее Трамп резко раскритиковал Норвегию из-за решения Нобелевского комитета не присуждать ему премию мира. Американский президент назвал страну "сортиром", заявив, что награда досталась не тому человеку.