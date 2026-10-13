Atlantic: Зеленский для Трампа - главная преграда к миру на Украине и Нобелевке

Трамп видит в Зеленском помеху на пути к Нобелевской премии Atlantic: Зеленский для Трампа - главная преграда к миру на Украине и Нобелевке

Москва13 окт Вести.Президент США Дональд Трамп воспринимает Владимира Зеленского как главное препятствие на пути к достижению мира на Украине и получении Нобелевской премии мира. На это указало издание Atlantic.

Трамп продолжает рассматривать Зеленского как основное препятствие к миру и сделкам, которые он может принести​​​... Трамп также рассматривает Зеленского как препятствие к [получению] Нобелевской премии мира говорится в публикации

На прошлой неделе глава Белого дома заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать конфликт с Россией, но не сделал того. Он также сообщил, что считает необходимым смену лидера Украины.

Также он раскритиковал решение Нобелевского комитета о присуждении премии мира. В 2026 году ее получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека 85-летняя Нави Пиллэй - за усилия по продвижению мира и международного права. Трамп назвал Пиллэй безвестным сотрудником ООН, который ничего не добился. По его мнению, таким образом комитет себя дискредитировал.