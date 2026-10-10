Трамп: США не забудут Норвегии неприсуждение Нобелевской премии мира Трамп заявил, что не забудет Норвегии неприсуждение США Нобелевской премии

Москва10 окт Вести.США никогда не забудут, как Норвегия не присудила Вашингтону Нобелевскую премию мира в 2026 году.

Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк).

Соединенные Штаты Америки, которые как президент представляю я, должны были получить Нобелевскую премию мира, но не получили. Это несмываемое пятно на Норвегии и на людях, которые приняли столь постыдное решение. Нобелевская премия мира навсегда дискредитирована горсткой радикальных идеологов, придерживающихся антидемократических взглядов и являющихся врагами цивилизации. Мы не забудем, Норвегия… Тот факт, что США не получили Нобелевскую премию мира, — это лишь еще один признак того, как Норвегия и все остальные обворовывают нашу страну сказал Трамп

Он также заявил, что США должны были получить восемь Нобелевских премий за каждую урегулированную войну, однако награду присудили бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Наванетхеме "Нави" Пиллэй из ЮАР за "ее усилия по укреплению мира и утверждению норм международного права".

Ранее американский лидер уже обсуждал с представителями СМИ заслуги, которые считает достаточными для получения им Нобелевской премии мира. Он заявил, что смог предотвратить несколько конфликтов и вскоре урегулирует еще одну, девятую по счету, войну.