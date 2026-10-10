Трамп о лауреате Нобелевской премии мира Пиллэй: на ее месте должен быть я

Трамп заявил, что заслужил восемь Нобелевских премий мира Трамп о лауреате Нобелевской премии мира Пиллэй: на ее месте должен быть я

Москва10 окт Вести.Вместо экс-верховного комиссара ООН по правам человека Наванетхем "Нави" Пиллэй Нобелевскую премию мира в 2026 году должен был получить президент США Дональд Трамп. Такое мнение сам американский лидер выразил в посте в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома заявил, что практически ничего не знает о Пиллэй и, по его утверждению, о ней мало кто слышал.

Это та самая женщина, которая получила Нобелевскую премию мира вместо великих Соединенных Штатов Америки – страны, чей представитель (Я!) урегулировал восемь войн и добился множества других результатов. Я ничего не знаю об этой женщине, как и все остальные! ... Я не знаю, что она такого сделала. Я урегулировал восемь войн написал Трамп

В качестве своих заслуг он перечислил урегулирование конфликтов между Камбоджей и Таиландом, Косово и Сербией, Демократической Республикой Конго и Руандой, Пакистаном и Индией, Израилем и Ираном, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, а также Израилем и палестинским движением ХАМАС. Американский президент отметил, что руководители стран, которым он помог, направляли письма в Норвежский Нобелевский комитет в его поддержку.

Кроме того, по словам Трампа, он также готов урегулировать или выиграть еще два конфликта – между Ираном и США и Россией и Украиной.

На самом деле, я должен был получить восемь Нобелевских премий мира, а не одну заявил глава Белого дома

Ранее Нобелевский комитет присудил награду Пиллэй. Она была вручена за усилие юриста "по укреплению мира и утверждению норм международного права".