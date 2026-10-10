Трамп выразил недовольство тем, что ему не досталась Нобелевская премия мира

Трамп вновь возмутился, что Нобелевскую премию мира присудили не ему Трамп выразил недовольство тем, что ему не досталась Нобелевская премия мира

Москва10 окт Вести.Президент США Дональд Трамп снова высказался о том, что Нобелевскую премию мира присудили не ему и не Соединенным Штатам Америки. Свое недовольство он выразил в посте в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома в очередной раз перечислил все заслуги, которые, как он считает, делают его идеальным кандидатом на соискание премии.

Я урегулировал 8 войн, близок к завершению или урегулированию еще 2, вернул всех израильских заложников, включая последних 28, как живых, так и мертвых, сотни заложников из разных стран мира, освободил и отправил домой, выиграл войну в Венесуэле и захватил жестокого диктатора, который так жестоко управлял этой страной и помешал государству-спонсору террора номер один, Исламской Республике Иран, получить ядерное оружие – и многое другое! И все же, несмотря на все это, ни я, ни Соединенные Штаты Америки не получили Нобелевскую премию мира. Вау! написал Трамп

Ранее Нобелевскую премию мира присудили бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Нави Пиллэй за "усилия в продвижении мира и международного права". Она также являлась судьей Международного уголовного суда.

После объявления результатов Трамп в большинстве своих публичных выступлений критикует решение Нобелевского комитета.