Москва25 октВести.Президент США Дональд Трамп назвал Норвегию "отстоем" и "страной - сортиром" за отказ присудить ему Нобелевскую премию мира.
Нобелевскую премию мира в 2026 году получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй.
Честно говоря, Норвегия – отстой. Норвегия, на самом деле, стала страной - сортиром. Премию получила женщина, о которой никто никогда не слышал. Я сказал: "А как же я? Они присуждают две премии?"отметил Трамп
Президент США вновь раскритиковал присуждение Пиллэй Нобелевской премии мира.