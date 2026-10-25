Трамп: Норвегия - страна-сортир, она отдала Нобелевскую премию не тому человеку Трамп: Норвегия превратилась в страну - сортир

Москва25 окт Вести.Президент США Дональд Трамп назвал Норвегию "отстоем" и "страной - сортиром" за отказ присудить ему Нобелевскую премию мира.

Нобелевскую премию мира в 2026 году получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй​​​.

Честно говоря, Норвегия – отстой. Норвегия, на самом деле, стала страной - сортиром. Премию получила женщина, о которой никто никогда не слышал. Я сказал: "А как же я? Они присуждают две премии?" отметил Трамп

Президент США вновь раскритиковал присуждение Пиллэй Нобелевской премии мира.