Трамп: решение по Нобелевской премии означает, что с Норвегией что-то не так

Трамп раскритиковал Норвегию за решение по Нобелевской премии Трамп: решение по Нобелевской премии означает, что с Норвегией что-то не так

Москва10 окт Вести.Решение по присуждению Нобелевской премии мира за 2026 год означает, что с Норвегией что-то не так, заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщалось, Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира юристу и бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Наванетхем "Нави" Пиллэй из ЮАР.

Я предотвратил много событий. Я остановил восемь войн, а они дали Нобелевскую премию человеку, о котором никто никогда не слышал. … Что-то не так в Норвегии сказал он при общении с журналистами

Ранее Трамп также заявил, что США никогда не забудут, как Норвегия не присудила Вашингтону Нобелевскую премию мира в 2026 году.