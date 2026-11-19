Путин: Нобелевская премия мира иногда вручается по политическим мотивам

Путин усомнился в ценности сегодняшней Нобелевской премии мира Путин: Нобелевская премия мира иногда вручается по политическим мотивам

Москва19 ноя Вести.Были случаи, когда решения о вручении Нобелевской премии мира принимались по политическим мотивам. Об этом в ходе пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства усомнился в том, что нынешняя Нобелевская премия мира представляет ценность.

На мой взгляд, были примеры, когда решения [по присуждению Нобелевской премии] принимались явно по политическим соображениям, а не по реальному вкладу того или иного лауреата в дело обеспечения международной безопасности сказал Путин

В 2026 году Нобелевскую премию мира присудили бывшему верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека Нави Пиллэй за "усилия в продвижении мира и международного права". Она также являлась судьей Международного уголовного суда.