Москва20 окт Вести.Зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев прокомментировал санкционную политику США в отношении России, используя цитату философа Фридриха Ницше.

В своем канале в MAX Медведев обратил внимание на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он может принять решение об ужесточении антироссийских санкций "позже или в тот момент, когда захочет". Как подчеркнул зампред СБ РФ, ключевым тут является условие "не сейчас".

Хрен с ним, с этим законом и поблажками америкосов. А санкции… Как говорил старик Ницше, "Was mich nicht umbringt, macht mich stärker" ("То, что меня не убивает, делает меня сильнее" - прим. ред.) написал Медведев

При этом он отметил мужество Трампа, проявленное им в отказе вводить санкции против России в преддверии выборов в американский Конгресс.