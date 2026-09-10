Японии не стоит указывать победителям во Второй мировой войне, заявил Мединский Мединский: Япония не должна указывать РФ какие памятники устанавливать

Москва10 сен Вести.Япония не должна указывать России, какие памятники устанавливать и что изображать на них. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он отметил, что стоит помнить уроки истории.

Японии не стоит указывать победителям во Второй мировой войне, какие памятники им устанавливать на своей территории и что изображать на них написал Мединский в своем телеграм-канале

Ранее премьер Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио настаивает на демонтаже установленного в Хабаровске мемориала победы СССР над ее страной. В ответ представитель МИД России Мария Захарова, заявила, что это пренебрежение к истории и "недуг, который не должен распространяться".