Песков: Россия не забыла о японском милитаризме и победе над ним

Песков дал комментарии о требованиях Японии о демонтаже памятника в Хабаровске Песков: Россия не забыла о японском милитаризме и победе над ним

Москва8 сен Вести.Россия не забыла о японском милитаризме и победе над ним, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Трудно сказать, что забыли, а что помнят в Токио, но по крайней мере, мы не забыли. Мы не забыли о действительно японском милитаризме, о той победе отметил пресс-секретарь президента РФ

Ранее премьер Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио настаивает на демонтаже установленного в Хабаровске мемориала победы СССР над ее страной. В ответ представитель МИД России Мария Захарова, заявила, что это пренебрежение к истории и "недуг, который не должен распространяться".