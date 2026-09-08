МИД КНР порекомендовал Японии извлечь уроки из истории и порвать с милитаризмом

Китай отреагировал на требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске МИД КНР порекомендовал Японии извлечь уроки из истории и порвать с милитаризмом

Москва8 сен Вести.Властям Японии необходимо извлечь уроки из истории и полностью отречься от милитаризма. С таким заявлением 8 сентября выступила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Таким образом китайский дипломат прокомментировала призыв японской стороны демонтировать монумент Победы, находящийся в Хабаровске.

Япония должна извлечь уроки из истории, окончательно порвать с милитаризмом и своими конкретными действиями завоевать доверие соседних стран в Азии и международного сообщества пояснила она

Первоначально к демонтажу памятника призывала премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Свою мотивацию она объяснила тем, что на монументе запечатлено уничтожение герба с хризантемой — символа Страны восходящего солнца.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал требования Японии о демонтаже памятника в Хабаровске. Он напомнил: Россия не забыла о японском милитаризме и победе над ним.