Поддубный заявил, что Путин стал своим человеком для миллионов людей Поддубный: для миллионов людей Путин стал по-настоящему своим человеком

Москва7 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин давно вышел за рамки формального статуса главы государства и стал по-настоящему своим человеком для миллионов людей. Об этом заявил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Владимир Путин давно вышел за рамки формального статуса главы государства - для миллионов людей он стал по-настоящему "своим" человеком. Это очень интересное, важное чувство и особый знак доверия уверен Поддубный

Журналист отметил, что с именем Путина связана целая историческая эпоха.

Сравнивать Россию до начала 2000‑х и Россию сегодняшнюю - все равно что сопоставлять два разных мира. Это время масштабных преобразований, которые происходили на наших глазах, и за которыми стоит колоссальная работоспособность нашего президента, его самодисциплина и умение держать слово отметил военкор

Поддубный считает, что самое важное достижение этой эпохи – возвращение чувства собственного достоинства жителям РФ.

Страна вновь научилась гордиться своими успехами, а люди - ощущать себя частью большого, общего дела. И в этом, пожалуй, и заключается главный смысл "путинской эпохи": не в громких лозунгах, а в тихой, но прочной уверенности, что мы справляемся добавил он

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, отметив его самоотверженное служение стране. Лукашенко подчеркнул, что Путину присущи патриотизм, стратегическое видение и решительность, которые способствуют отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также следованию России по суверенному пути.