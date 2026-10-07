Москва7 октВести.Президент РФ Владимир Путин давно вышел за рамки формального статуса главы государства и стал по-настоящему своим человеком для миллионов людей. Об этом заявил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.
Владимир Путин давно вышел за рамки формального статуса главы государства - для миллионов людей он стал по-настоящему "своим" человеком. Это очень интересное, важное чувство и особый знак доверияуверен Поддубный
Журналист отметил, что с именем Путина связана целая историческая эпоха.
Сравнивать Россию до начала 2000‑х и Россию сегодняшнюю - все равно что сопоставлять два разных мира. Это время масштабных преобразований, которые происходили на наших глазах, и за которыми стоит колоссальная работоспособность нашего президента, его самодисциплина и умение держать словоотметил военкор
Поддубный считает, что самое важное достижение этой эпохи – возвращение чувства собственного достоинства жителям РФ.
Страна вновь научилась гордиться своими успехами, а люди - ощущать себя частью большого, общего дела. И в этом, пожалуй, и заключается главный смысл "путинской эпохи": не в громких лозунгах, а в тихой, но прочной уверенности, что мы справляемсядобавил он
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, отметив его самоотверженное служение стране. Лукашенко подчеркнул, что Путину присущи патриотизм, стратегическое видение и решительность, которые способствуют отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также следованию России по суверенному пути.