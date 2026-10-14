Москва14 окт Вести.Стремление к многополярному миру является тенденцией для стран, заявил ИС "Вести" научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик, историк Александр Чубарьян.

Думаю, будет все-таки возрождаться значение каждой страны, потому что это тенденция всего мира сегодня. Весь многополярный мир — это возрождение суверенитета каждой страны, а значит, своя идентичность, свои традиции. Есть позитивные вещи, но есть т большие сложности, потому что, если вы возрождаете свой интерес, в известном смысле это может приводить к национализму и к преувеличению собственной роли. Но позитив гораздо важнее, чем был. И сегодня это происходит еще по одной причине: сегодня многополярный мир для меня - это объективная реальность сказал эксперт

Стремление к многополярности является объективным процессом, подчеркнул эксперт, хотя США хотят остаться в парадигме однополярного мира.

Американцы пытаются восстановить свой однополярный мир. Это совершенно очевидно. Первое заявление Трампа, когда он стал президентом во второй раз: "Я снова сделаю Америку великой". А вот Европа не может никак приспособиться к новой жизни. В Евросоюзе никак не могут понять: мир настолько изменился, что нужно менять и понимание того, что такое Европа добавил Чубарьян

Ранее президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что современный мир не может быть биполярным; он должен быть именно многополярным. И при таком порядке, пояснял он, должны учитываться интересы всех участников международного общения.