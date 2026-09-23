Эксперт рассказал о роли РФ и КНР в процессе становления многополярного мира Эксперт Эскобар: РФ и КНР прокладывают дорогу к формированию многополярного мира

Москва23 сен Вести.Россия и Китай сейчас прокладывают дорогу к формированию многополярного мира. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил геополитический обозреватель, эксперт ассоциации Global Fact-Checking Network (GFCN) Пепе Эскобар.

По его словам, Россия – один из столпов многополярного мира.

Две страны составляют его (многополярного мира — прим. ред.) основу — это Россия и Китай. Очень здорово, что между этими странами есть стратегическое партнерство. Хорошо, что лидеры обеих стран, с одной стороны — президент [РФ Владимир] Путин, с другой стороны — председатель [КНР] Си [Цзиньпин], прекрасно понимают друг друга, они понимают вопросы и приоритеты национальной безопасности и прекрасно знают, что нужно их странам. И именно они сейчас прокладывают дорогу к формированию многополярного мира сказал он

Ранее Пепе Эскобар заявил, что ЕС сейчас работает как гражданская часть НАТО.