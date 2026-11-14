Москва14 ноя Вести.Мир движется к многополярному порядку, в котором России надлежит играть значительную роль, и это соответствует национальным интересам США. Такое мнение ИС "Вести" высказал директор по вопросам большой стратегии Института ответственного госуправления им. Куинси (Вашингтон) Джордж Биби.

То, куда мы движемся - это явно не однополярный, а, вероятно, и не биполярный порядок, поделенный между США и Китаем. Другие державы будут вовлечены, и я уверен, что в национальных интересах Соединенных Штатов, чтобы значительную роль в этом новом порядке играла именно Россия заявил Биби

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае необходима для всего мира.

Белый дом уже проанонсировал трехсторонний саммит Россия-Китай-США. Встреча глав государств, как отмечается, может состояться в предстоящий четверг, 19 ноября, на полях саммита АТЭС.