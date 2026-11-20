Москва20 ноя Вести.Подписание декларации о мире свидетельствует о признании многополярного мироустройства президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, доктор исторических наук Сергей Лузянин.

Декларация о мире трех лидеров. Они, конечно, и в плане геополитики, и в плане безопасности, и в плане каких-то прикладных вещей очень мощно продвигают и понимание будущего мироустройства. И самое главное, вот особенно заявления трех лидеров дают возможность заявить уже вполне серьезно о том, что вот эта многополярность как долгосрочная повестка глобального большинства во главе с Россией, Китаем, другими странами, она потихоньку-потихоньку пробивает себе дорогу. Причем, смотрите, Трамп, подписав это заявление, эту декларацию о мире, ну, он фактически как бы присоединился к концепции многополярности