Академик РАН: с Западом нужно обсуждать, что будет после украинского конфликта Академик РАН Чубарьян: важно понимать, что будет после украинского конфликта

Москва14 окт Вести.Дискуссия о том, что будет после украинского конфликта, является значимой темой. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян.

Я по жизни оптимист, и постепенно даже в международных делах все должно устраиваться. Так показывает опыт. Все равно войны кончаются. Мировой опыт показывает: какие бы они ни были, семилетние или столетние, - все равно кончаются. А значит, надо представлять, как жить до, во время и после. Думаю, сегодня одна из главных задач - обсуждать с коллегами за рубежом, что будет после окончания украинского конфликта отметил он

Но на Западе стараются избегать подобного обсуждения.

К сожалению, западное экспертное сообщество, особенно европейское, как-то элиминировало себя из этого процесса, думая, что это неинтересно или что можно обойтись тем, что они сами придумали. Но это сегодня тема, которая должна обсуждаться. В этом опыт мировой истории. Все равно он существует, как ни крути подчеркнул историк

Кроме того, добавил Александр Чубарьян, многое в таких дискуссиях зависит от конкретных людей.

Очень многое зависит от персоналий. Сегодня это существенная проблема для Европы. Понимаете, должны быть лидеры, которые могут и умеют договариваться. Это искусство, это дипломатия. Я думаю, что компромисс - главное условие для диалога, для договора добавил он

Историк привел в пример слова философа Михаила Бахтина, диалог – это не обязательно консенсус, а путь к тому, чтобы понять другую сторону.