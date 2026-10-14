Москва14 окт Вести.Искусственный интеллект представляет проблему в образовании детей. Основа образования – получение собственно знаний, а не нажимание какой-либо кнопочки. Такое мнение ИС "Вести" высказал российский историк, академик РАН Александр Чубарьян.

Сейчас большая проблема в школе, в вузе - искусственный интеллект. Немножко это раздуто, но мода на это есть. Принимаются сейчас меры, чтобы знания были знаниями, а не так, чтобы, нажав на кнопку, можно с ИИ сделать курсовую или диссертацию. Основа всего, конечно, знание самих материалов, самой дискуссии подчеркнул историк

По его словам, есть ряд студентов, которые не знают даже отечественной классики.