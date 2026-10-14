Москва14 октВести.Искусственный интеллект представляет проблему в образовании детей. Основа образования – получение собственно знаний, а не нажимание какой-либо кнопочки. Такое мнение ИС "Вести" высказал российский историк, академик РАН Александр Чубарьян.
Сейчас большая проблема в школе, в вузе - искусственный интеллект. Немножко это раздуто, но мода на это есть. Принимаются сейчас меры, чтобы знания были знаниями, а не так, чтобы, нажав на кнопку, можно с ИИ сделать курсовую или диссертацию. Основа всего, конечно, знание самих материалов, самой дискуссииподчеркнул историк
По его словам, есть ряд студентов, которые не знают даже отечественной классики.
Я сталкиваюсь со студентами, к сожалению, много таких, которые ту же "Анну Каренину", знают не по роману, а по выдержкам. И мне прямо говорят, мол, зачем читать все? То же самое и к истории относится. Но важно знать все-таки в полном объеме, как это было, что былосчитает академик