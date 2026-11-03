Москва3 ноя Вести.В современных условиях учителю сложно решать "проблему успеваемости детей", заявил ИС "Вести" проректор по научной деятельности Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий.

Решить проблему успеваемости детей в классе, в котором больше тридцати человек [сложно]. И сегодня, когда классы неоднородные, там много детей с особенностями в развитии, детей, не всегда хорошо владеющих русским языком, даже для квалифицированного учителя - это вызов