Москва30 окт Вести.В условиях снижения уровня чтения среди детей и подростков, необходимо разрабатывать современные программы детского чтения, предлагая книги, близкие и понятные возрасту и проблемам, чтобы постепенно подвести их к классической литературе. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Мы, к сожалению, идем к тому, что чтение будет уделом немногих. Если в свое время это была такая привилегия элиты, интеллектуальной элиты, а население было безграмотным, то сейчас возникает ситуация, когда часть населения может вполне существовать, оставаясь функционально безграмотным. Нужна серьезно разработанная психологами, педагогами, писателями программа детского чтения заявил Лукьяненко

Писатель полагает, что знакомство детей с русской классической литературой приведет к значительному обогащению их словарного запаса. Однако, по его мнению, родители напрасно навязывают своим детям книги, которые были дороги им самим. Ребенок должен созреть, чтобы читать классику, считает Лукьяненко

Боюсь, что современный ребенок может посчитать Жюль Верна невыносимо скучным, он не прочитает ни толстенный том Джеймса Фенимора Купера, ни Майна Рида, просто глянет на этот том и впадет в ужас. Потому что ребенок должен сам к 12-13 годам дойти до того, чтобы спокойно читать "Евгения Онегина". Но вот на начальном этапе, лет в 7–10, должны быть книги, которые близки и понятны, где проблемы те же, что вокруг них сейчас находятся. Например, у нас есть отдельная группа детской подростковой фантастики, там прекрасные, замечательные произведения. Они и для детей, и для подростков, и бывают и сложные, и трудные, заставляющие думать, и в общем-то, их публикуют. То есть существуют книги в стране современные, которые детям интересны и увлекательны считает писатель

Ранее помощник президента России, председатель Союза писателей России Владимир Мединский предрек судьбу не читающих книги людей. Он выступил с прогнозом о том, как развитие искусственного интеллекта изменит социальную структуру общества. По его мнению, человечество вскоре разделится на тех, кто управляет ИИ, и тех, кем управляет ИИ, а ключевым критерием станет отношение к чтению.