Мединский предрек судьбу не читающих книги людей: ими будет управлять ИИ Мединский: люди, не читающие книги, попадут в категорию управляемых ИИ

Москва2 сен Вести.Помощник президента России, председатель Союза писателей России Владимир Мединский выступил с прогнозом о том, как развитие искусственного интеллекта изменит социальную структуру общества. По его мнению, человечество вскоре разделится на тех, кто управляет ИИ, и тех, кем управляет ИИ, а ключевым критерием станет отношение к чтению.

Все разделятся на две категории: те, кто управляет искусственным интеллектом и те, кем управляет искусственный интеллект. Люди, которые не читают книг, автоматически попадают в категорию управляемых заявил Мединский журналистам

Он подчеркнул, что выбор остается за каждым человеком, но те, кто пренебрегает книгами, рискуют утратить способность мыслить самостоятельно и стать объектом алгоритмов.

Отвечая на вопрос о конкуренции писателей с нейросетями, Мединский дал лаконичный совет: "делать лучше", назвав это колоссальным вызовом для литераторов. Он также отметил, что пока в литературном творчестве ИИ уступает человеку.