Герои СВО на награждении в Кремле рассказали, как их воспитывали учителя Герои СВО рассказали о своих учителях и наставниках на награждении в Кремле

Москва11 окт Вести.Участники и ветераны специальной военной операции после вручения государственных наград их учителям в Кремле поделились своими историями из детства, как их учили и воспитывали. Об этом они рассказали в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам ветерана СВО, кавалера четырех орденов Мужества Артура Жумабаева, его учительница Вера Глебова научила любить Родину.

Она научила меня любить Родину, семью, доводить дело до конца. И она мне говорила в детстве: "Вот ты стараешься, и это твои маленькие победы, у тебя все получится". И у меня все получилось, надеюсь. Вера Петровна меня чувствует настолько, что даже когда я лежал в госпитале… я ей говорил, что у меня все хорошо… Она как-то вычислила, приехала ко мне в госпиталь рассказал Жумабаев

После награждения Зарубин заметил, что Герой России Станислав Кочев стоит рядом со своей учительницей Татьяной Кисляковой и очень волнуется за нее.

Я, конечно, переживаю! Сегодня Татьяна Ивановна почувствовала себя учеником. Она говорила мне: "Не ленись, ты все можешь, не ленись!" Вы бы слышали, с какой интонацией она это говорила, вы бы тоже поверили сообщил Кочев

5 октября, в День учителя, в ходе вручения государственных наград педагогам президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия гордится героями СВО. Также глава государства выразил огромную благодарность всем учителям и педагогам за их труд.