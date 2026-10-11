Путин пригласил Героев России сфотографироваться с учителями в Кремле

Путин пригласил Героев РФ на общее фото с учителями в Кремле Путин пригласил Героев России сфотографироваться с учителями в Кремле

Москва11 окт Вести.После вручения государственных наград педагогам и наставникам участников программы "Время героев" в Кремле президент РФ Владимир Путин неформально пообщался с учителями и помог собрать всех на общее фото. Кадры показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Встреча прошла в Екатерининском зале Кремля. Во время фотографирования учителя попросили разрешения встать рядом с российским лидером.

Ребята! Вы тоже подходите! обратился Путин к участникам церемонии

Одна из учителей поддержала президента и позвала героев спецоперации для общего фото.

Идите к нам, мальчики! Они же мальчики для нас, они в любом возрасте мальчики сказала женщина

После президент сфотографировался вместе с учителями и их учениками-героями

5 октября российские педагоги отмечали День учителя. Президент России встретился в Государственном Кремлевском дворце с участниками конкурса "Учитель года". Глава государства поздравил их с профессиональным праздником, отметив огромную роль учителя в формировании хороших человеческих качеств у детей.