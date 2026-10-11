Москва11 октВести.После вручения государственных наград педагогам и наставникам участников программы "Время героев" в Кремле президент РФ Владимир Путин неформально пообщался с учителями и помог собрать всех на общее фото. Кадры показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".
Встреча прошла в Екатерининском зале Кремля. Во время фотографирования учителя попросили разрешения встать рядом с российским лидером.
Ребята! Вы тоже подходите!обратился Путин к участникам церемонии
Одна из учителей поддержала президента и позвала героев спецоперации для общего фото.
Идите к нам, мальчики! Они же мальчики для нас, они в любом возрасте мальчикисказала женщина
После президент сфотографировался вместе с учителями и их учениками-героями
5 октября российские педагоги отмечали День учителя. Президент России встретился в Государственном Кремлевском дворце с участниками конкурса "Учитель года". Глава государства поздравил их с профессиональным праздником, отметив огромную роль учителя в формировании хороших человеческих качеств у детей.