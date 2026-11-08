Зарубин показал репетицию награждения в День народного единства в Кремле

Зарубин показал, как прошла репетиция церемонии награждения в Кремле 4 ноября Зарубин показал репетицию награждения в День народного единства в Кремле

Москва8 ноя Вести.Церемонию вручения государственных наград и премий в День народного единства в Кремле заранее отрепетировали с лауреатами. Кадры с репетиции показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Гостей торжественного мероприятия заранее собрали в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле и рассказали, как будет проходить церемония.

Сейчас предлагаем вам прорепетировать торжественную церемонию. Услышав свою фамилию, награждаемый направляется к президенту, встает напротив него вполоборота к залу. Женщинам, помимо награды, вручается букет цветов. При фотографировании просьба держать его таким образом, чтобы не перекрывать награду говорил с участниками ведущий церемонии награждения

После репетиции Зарубин поинтересовался у Ивана Есина, лауреата премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации, будет ли ему теперь проще или сложнее.

Безусловно, проще. Всегда хорошо прорепетировать, этому учил еще Суворов ответил Есин

4 ноября Путин вручил госнаграды и премии в День народного единства. На торжественной церемонии глава государства отметил, что культура страны объединяет большое количество людей по всему миру, и Россия ценит все усилия по укреплению гуманитарных, деловых и человеческих связей.