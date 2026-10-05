Москва5 окт Вести.Учитель и наставник участника СВО Василий Михайлов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой наградить его воспитанника Владимира Михайловского званием Героя России.

Михайлов рассказал, что во время выполнения боевых задач в тылу противника российский боец вызвал огонь на себя.

Он с группировкой войск был направлен на СВО, находился в глубоком тылу, мастерски руководил, давал указания личному составу, и, выполняя очередное задание, он вызвал огонь на себя, находясь далеко в тылу у врага сказал учитель

По словам педагога, инициативная группа собрала достаточный объем информации о подвиге Михайловского, однако по ряду причин награду боец до сих пор так и не получил.

Владимир Владимирович, разрешите обратиться с возможностью рассмотрения кандидатуры Михайловского Владимира Сергеевича к званию Героя России попросил Михайлов

Ранее педагоги, обучавшие героев СВО, рассказали о воспитательском опыте и признались, что гордятся учениками.