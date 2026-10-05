Путин: у России очень конструктивные отношения с ЮНЕСКО

Путин назвал отношения РФ и ЮНЕСКО очень конструктивными Путин: у России очень конструктивные отношения с ЮНЕСКО

Москва5 окт Вести.У России и ЮНЕСКО сложились очень конструктивные отношения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

В ходе встречи представитель директорского корпуса Кемеровской области Марина Киселева отметила, что ЮНЕСКО перерабатывает международные рекомендации по положению педагогических работников, регламентирующие их права и социальные гарантии.

Она заявила, что российские учителя могут внести весомый вклад в эту работу, и попросила у Путина одобрения на участие в ней.

В ответ российский лидер согласился со словами Киселевой и дал свое одобрение. Также он попросил представителей МИД, Минпросвещения и Минобразования РФ проработать этот вопрос и внести в его решение свой вклад.

С ЮНЕСКО у России очень конструктивные отношения, на высоком уровне находятся отметил Путин

Ранее Владимир Путин заявил, что без работы учителей достижение технологического суверенитета для России невозможно. Также глава государства поддержал идею создать нейросеть в области образования.