Москва5 октВести.У России и ЮНЕСКО сложились очень конструктивные отношения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.
В ходе встречи представитель директорского корпуса Кемеровской области Марина Киселева отметила, что ЮНЕСКО перерабатывает международные рекомендации по положению педагогических работников, регламентирующие их права и социальные гарантии.
Она заявила, что российские учителя могут внести весомый вклад в эту работу, и попросила у Путина одобрения на участие в ней.
В ответ российский лидер согласился со словами Киселевой и дал свое одобрение. Также он попросил представителей МИД, Минпросвещения и Минобразования РФ проработать этот вопрос и внести в его решение свой вклад.
С ЮНЕСКО у России очень конструктивные отношения, на высоком уровне находятсяотметил Путин
Ранее Владимир Путин заявил, что без работы учителей достижение технологического суверенитета для России невозможно. Также глава государства поддержал идею создать нейросеть в области образования.