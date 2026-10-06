Москва6 окт Вести.Отношения между Россией и Узбекистаном успешно развиваются на основе принципов стратегического партнерства и союзничества, ключевую роль в котором играет межрегиональное взаимодействие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям III Совета регионов двух стран, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Значимой их составляющей неизменно является межрегиональное сотрудничество, которое становится все более активным и многоплановым подчеркнул Путин

Глава государства отметил, что в торгово-экономические, научные и гуманитарные связи вовлечено почти 80 российских субъектов, а совместные проекты охватывают промышленные парки, инфраструктурные объекты и высокотехнологичные производства.

Путин назвал Совет эффективным инструментом прямого диалога и выразил уверенность, что форум позволит наметить новые направления взаимовыгодной кооперации на благо народов России и Узбекистана.