Мирзиёев поздравил Путина с днем рождения Мирзиёев поздравил Путина с днем рождения, пожелав процветания народу России

Москва7 окт Вести.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону сердечно поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

[Мирзиёев] сердечно поздравил лидера России с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов, а также процветания дружественному российскому народу говорится в сообщении

В ходе беседы была подчеркнута историческая роль Путина в становлении современной России и его личный вклад в укрепление отношений Москвы и Ташкента. В частности, был отмечен устойчивый рост объемов взаимной торговли и масштабов кооперации предприятий в промышленной, энергетической и других приоритетных сферах.

Мирзиёев и Путин также обсудили актуальные международные и региональные вопросы.