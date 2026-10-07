Москва7 октВести.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону сердечно поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
[Мирзиёев] сердечно поздравил лидера России с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов, а также процветания дружественному российскому народуговорится в сообщении
В ходе беседы была подчеркнута историческая роль Путина в становлении современной России и его личный вклад в укрепление отношений Москвы и Ташкента. В частности, был отмечен устойчивый рост объемов взаимной торговли и масштабов кооперации предприятий в промышленной, энергетической и других приоритетных сферах.
Мирзиёев и Путин также обсудили актуальные международные и региональные вопросы.