Путин и Жапаров подтвердили готовность укреплять сотрудничество РФ и Киргизии

Путин и Жапаров договорились продолжать стратегическое партнерство стран Путин и Жапаров подтвердили готовность укреплять сотрудничество РФ и Киргизии

Москва7 окт Вести.Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров подтвердили настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества государств. Об этом заявили в пресс-службе главы Киргизской Республики по итогам телефонного разговора лидеров стран.

7 октября Жапаров поздравил Путина с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

Стороны отметили высокий уровень отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Киргизией, а также положительную динамику двустороннего взаимодействия.

В завершение лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление кыргызско-российского стратегического сотрудничества и продолжение доверительного диалога на высшем уровне говорится в сообщении пресс-службы

Главу российского государства также поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что ценит настрой Путина на укрепление связей между Минском и Москвой.