Москва7 октВести.Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров подтвердили настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества государств. Об этом заявили в пресс-службе главы Киргизской Республики по итогам телефонного разговора лидеров стран.
7 октября Жапаров поздравил Путина с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.
Стороны отметили высокий уровень отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Киргизией, а также положительную динамику двустороннего взаимодействия.
В завершение лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление кыргызско-российского стратегического сотрудничества и продолжение доверительного диалога на высшем уровнеговорится в сообщении пресс-службы
Главу российского государства также поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что ценит настрой Путина на укрепление связей между Минском и Москвой.