Москва11 ноя Вести.Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров проводят переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

Лидеры встретились сразу по окончании сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ), на которую в Москву также прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По итогам саммита лидеры подпишут ряд документов, включая итоговую декларацию и Антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года. Среди тем обсуждения на саммите – актуальные международные и региональные проблемы, совершенствование организации противовоздушной обороны и развитие авиационных сил ОДКБ.