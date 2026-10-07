Алиев позвонил Путину и поздравил его с 74-летием

Алиев поздравил Путина с днем рождения Алиев позвонил Путину и поздравил его с 74-летием

Москва7 окт Вести.Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента России Владимира Путина с 74-летием в ходе телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Он пожелал Путину крепкого здоровья.

Глава государства Ильхам Алиев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в государственной деятельности сказано в сообщении

Путин поблагодарил коллегу за поздравление и проявленное внимание.

Ранее с праздником российского лидера поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Он выразил главе государства искреннюю благодарность за личное внимание и всестороннюю поддержку развития отношений между Ашхабадом и Москвой. Также Путина поздравили президенты Белоруссии и Киргизии Александр Лукашенко и Сапар Жапаров и глава армянского кабинета министров Никол Пашинян.