Бердымухамедов поздравил Путина с днем рождения Бердымухамедов пожелал Путину успехов в государственной деятельности

Москва7 окт Вести.Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов искренне поздравил главу российского государства Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему больших успехов в государственной деятельности.

Глава Туркменского государства искренне поздравил президента Владимира Путина с днем рождения и пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также больших успехов в государственной деятельности на благо народа России говорится в сообщении пресс-службы президента Туркменистана

Бердымухамедов выразил Путину искреннюю благодарность за личное внимание и всестороннюю поддержку развития отношений между Ашхабадом и Москвой.

Российский лидер, в свою очередь, отметил большой вклад президента Туркменистана в укрепление межгосударственного диалога и передал теплые приветствия и наилучшие пожелания Гурбангулы Бердымухамедову.

В ходе телефонного разговора было отмечено, что развитие стратегического сотрудничества Туркменистана с Россией остается одним из главных направлений внешней политики Ашхабада.