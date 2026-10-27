Новак не исключил возможности сотрудничества России и США в Арктике

Новак: РФ и США могут сотрудничать в разработке месторождений в Арктике Новак не исключил возможности сотрудничества России и США в Арктике

Москва27 окт Вести.Россия и США могут сотрудничать в вопросе разработки новых месторождений в Арктике. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.

Также у стран могут быть совместные проекты в сфере добычи сжиженного природного газа (СПГ), уточнил вице-премьер.

Если говорить про арктическую зону - это разработка месторождений либо участие в совместных проектах по сжижению природного газа​​​. То есть, те направления, которые сегодня активно развиваются в России. Есть потребность, в том числе и у наших американских партнеров, в развитии соответствующей инфраструктуры, добычи СПГ сказал Новак

Ранее 25 октября Новак, говоря о дизельной сделке РФ и США, отметил, что Россия в состоянии обеспечить любые объемы поставок топлива для своих партнеров.