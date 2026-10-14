Москва14 октВести.Вице-премьер России Александр Новак в интервью ИС "Вести" рассказал, что РФ продолжает развитие отношений с китайскими партнерами по вопросам энергетики.
Зампред правительства ответил на вопрос, может ли дизельная сделка между Россией и США повлиять на темпы строительства газопровода "Сила Сибири - 2" между РФ и Китаем.
Мне кажется, это все-таки разные направления нефтяной и газовый рынок. Но в целом, конечно, рынок должен быть обеспечен как нефтяными энергоресурсами, так и газовыми… Безусловно, мы с нашими китайскими партнерами продолжаем развивать отношения и вести переговоры. Надеюсь, они будут завершены в ближайшем будущем по строительству еще газопровода в Китайской Народной Республике для удовлетворения потребностей в газовых ресурсахсказал Новак