Новак уточнил, может ли сделка с США повлиять на строительство газопровода с КНР

Новак ответил на вопрос о реакции Китая на дизельную сделку РФ и США Новак уточнил, может ли сделка с США повлиять на строительство газопровода с КНР

Москва14 окт Вести.Вице-премьер России Александр Новак в интервью ИС "Вести" рассказал, что РФ продолжает развитие отношений с китайскими партнерами по вопросам энергетики.

Зампред правительства ответил на вопрос, может ли дизельная сделка между Россией и США повлиять на темпы строительства газопровода "Сила Сибири - 2" между РФ и Китаем.